Accoltella il padre: diciottenne in manette

Ha impugnato un coltello da cucina e si è scagliato contro il padre, ferendolo al costato e profondamente al polso. È stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile per lesioni aggravate dall’uso del coltello e dal legame familiare un 18enne, che ha aggredito violentemente il padre nel loro appartamento nella zona di Borgo Panigale. L’episodio è accaduto mercoledì mattina all’alba, quando il giovane, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, e con un profilo problematico alle spalle, probabilmente dipeso anche dall’uso di sostanze, al culmine di una lite ha colpito il padre: il 55enne è riuscito ad allertare i soccorsi ed è stato trasportato all’ospedale Maggiore, dove è ancora ricoverato in prognosi riservata. La vittima non è in pericolo di vita.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma hanno trovato l’appartamento ancora macchiato di sangue: diverse infatti le tracce ematiche sul pavimento e sul tavolo c’era ancora il coltello usato come arma ancora sporco del sangue della vittima. Il 18enne era ancora in casa all’arrivo dei militari dell’Arma, sul divano in apparente stato di incoscienza. L’autore è finito in manette ed è stato accompagnato in carcere a disposizione del Gip.

Sulla vicenda indagano i carabinieri, a cui spetta ricostruire l’accaduto e i motivi che hanno spinto il giovane al gesto estremo. Ad aiutare i militari nella ricostruzione, la madre del giovane, che ha spiegato loro alcuni dettagli utili alla ricostruzione della vicenda, delineando anche le dinamiche familiari.

m. m.