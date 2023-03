Accoltellamento davanti a una discoteca di Bologna: è caccia agli aggressori

Un coltello da cucina (foto d'archivio)

Accoltellamento a Bologna: litigano per chi deve usare il bagno. Ferito un ragazzino

Bologna, 18 marzo 2023 – Una rissa che è sfociata in un accoltellamento tra ragazzi. E’ successo intorno alle 4 della notte scorsa, davanti a una discoteca di via Calzoni, in periferia a Bologna.

Ad affrontarsi sono stati due gruppi di giovani che dalle parole sono passati alle mani. Poi sarebbero spuntati anche dei coltelli.

Un 23enne e un 24enne hanno riportato ferite da arma da taglio e sono stati portati in ambulanza all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità.

Sono intervenuti anche i carabinieri che ora sono sulle tracce degli aggressori.