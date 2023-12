Accoltellata dall’ex alla gola, Giorgia un anno dopo: “I miei figli chiedono: perché papà l’ha fatto?”

Bologna, 23 dicembre 2023 – Corre, Giorgia. "Ho una prova per un nuovo lavoro – spiega –: è fondamentale per riavere la potestà genitoriale sui miei bimbi e chissà, magari l’anno prossimo lasciarci tutto alle spalle e trascorrere il Natale su una spiaggia, sereni".

Giorgia è stata accoltellata alla gola dall’ex il 24 dicembre 2022

Ce la sta mettendo tutta per costruirsi una nuova vita, per sé e i suoi tre bambini. Per trascorrere un Natale felice. Quello dell’anno scorso l’ha passato in un letto d’ospedale, intubata e priva di conoscenza, reduce da un lunghissimo intervento chirurgico che le salvò la vita per un pelo. A ridurla in fin di vita, il suo ex, F. M., 32 anni, che la mattina della Vigilia l’accoltellò al collo con un paio di forbici davanti ai loro figli,di due, sei e otto anni. Fu proprio il più grande a salvare la mamma, correndo in strada a chiamare aiuto e consentendo l’arrivo tempestivo dei soccorsi.

Un anno è passato da quell’atroce giorno. Come sta?

"Di salute, non tanto bene. Le visite di controllo non stanno andando come dovrebbero. È come se il mio fisico non fosse quello di una ventiseienne: mi affatico subito, il pomeriggio devo fare la pennichella...Una nonnina insomma", cerca di sdrammatizzare con un sorriso. Di superare così l’orrore.

I bimbi come stanno?

"Per loro è dura. Sono seguiti da uno psicologo, ma la tensione si nota. Non hanno mai più visto il loro papà, da quel giorno. Solo una volta il maggiore mi ha chiesto di parlargli, per chiedergli perché l’ha fatto. Il medio invece (oggi sette anni, ndr) non lo nomina nemmeno. È stato straziante quando l’altro giorno ha trovato un gioco che gli aveva regalato il padre e mi ha chiesto se poteva fingere che glielo avessi regalato io. Io non parlo mai male di lui con loro, ma hanno visto quello che mi ha fatto".

Suo figlio l’ha salvata.

"Sì, ma presto ho capito che il fatto che tutti lo chiamassero ‘eroe’ era un peso troppo grande per lui, perciò in casa cerchiamo di non calcare troppo la mano".

Questo Natale come sarà?

"Non ho ancora avuto la forza di organizzare niente. Non avevo voglia di festeggiare, ma i bimbi ci tenevano e abbiamo fatto l’albero. Il mio sogno era portarli in un posto caldo, ma non ho ancora riottenuto la potestà genitoriale (sospesa a lei e all’ex per passati problemi di tossicodipendenza, ndr) quindi è impossibile. Spero di riottenerla presto, mi sto dando molto da fare. Il primo passo è trovare un lavoro fisso, sto facendo colloqui su colloqui apposta".

È in corso il processo al suo ex: la Procura ha chiesto 15 anni per tentato omicidio. Vuole giustizia?

"Non ho perso un’udienza: ho pochissimi ricordi di quella mattina e stare in aula mi aiuta a capire meglio quello che mi è successo. Certo, ho le cicatrici a dirmi che è tutto vero. La scorsa udienza sono crollata alla lettura delle dichiarazioni dei bimbi: sapere che hanno visto certe cose mi tormenta".

Violenza sulle donne, femminicidi: temi fin troppo attuali,e tragici. Serve più sensibilizzazione?

"Certo. Vorrei dare il mio contributo, ma ora non me la sento. Mi dedico ai miei bimbi".