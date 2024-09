Accoltellato a morte. Il sospettato alla Dozza. La pista della droga o di una lite finita male

È stato rintracciato in via dei Carracci, in un giaciglio di fortuna vicino alla stazione, il venticinquenne guineano ritenuto responsabile dell’omicidio di Mamadou Sangare. La vittima, 26 anni originaria della Costa d’Avorio, è stata colpita da una profonda coltellata al torace nella notte tra martedì e mercoledì, a pochi passi dal bar AB di Galleria 2 Agosto. Le indagini a tappeto dei carabinieri del Nucleo investigativo e della Compagnia Bologna centro, che si stanno occupando del caso coordinati dal pm Stefano Dambruoso, hanno portato al fermo del venticinquenne: si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e per violazione delle norme in materia di immigrazione. Il presunto killer, difeso d’ufficio dalla legale Roberta Zerbinati, al momento si trova alla Dozza in attesa dell’udienza di convalida, in programma in carcere questa mattina. Ciò che resta da chiarire è il movente dell’aggressione mortale: tante le piste al vaglio dei militari dell’Arma, che stanno cercando di far luce sulle cause che hanno portato all’omicidio.

Non si esclude – ma per questo sarà fondamentale anche la testimonianza del venticinquenne fermato che al momento non ha ancora fornito la sua versione dei fatti – un regolamento di conti per questioni di droga o una lite finita male per un debito di pochi euro. Secondo una prima ricostruzione, sia l’indagato che la vittima sarebbero abituali assuntori di alcol e sostanze stupefacenti. I due, inoltre, si conoscevano in quanto frequentavano l’area tra piazza XX Settembre, il parco della Montagnola e la zona della stazione.

Fondamentali per gli investigatori, al fine di rintracciare il presunto killer – che al momento del fermo era in condizioni alterate, con ogni probabilità, dall’uso di alcol e droga – sono state le analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona e il racconto dei testimoni, sentiti dai carabinieri, che lo hanno riconosciuto.

La vittima, poco prima dell’aggressione, si trovava in piazza XX Settembre in compagnia di un amico, un italiano di 45 anni, con cui aveva consumato della droga. A un certo punto, a loro si è avvicinato un terzo uomo, successivamente identificato nel venticinquenne guineano, che si è allontanato insieme a Sangare: entrambi sono spariti dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza. Non è chiaro, quindi, che cosa sia successo dopo, nei momenti immediatamente precedenti a quando il ventiseienne ivoriano è ricomparso con una macchia di sangue sul petto trascinandosi verso l’amico. È stato proprio quest’ultimo a chiamare i soccorsi: sul posto, oltre ai carabinieri del Radiomobile, sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 che hanno provato in ogni modo a rianimare Mamadou.

Le sue condizioni sono sembrate fin da subito disperate, il giovane è morto poco dopo l’arrivo al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore a causa delle gravi ferite riportate. Quello di Mamadou Sangare è il secondo omicidio in zona stazione nel giro di pochi mesi. Il 17 maggio scorso a perdere la vita, dopo una lite degenerata per il furto di una bicicletta, era stato il ventunenne di origine tunisina Montez Alibi, ucciso con una coltellata all’altezza del cuore. Un delitto per cui è stato fermato, e dal quel momento si trova nel carcere minorile del Pratello, un giovane diciassettenne connazionale della vittima. Una zona, questa, dove la criminalità è all’ordine del giorno con continue liti, risse, rapine e aggressioni con coltelli o cocci di bottiglia.