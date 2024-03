Accoltellato alla gola. Tentato omicidio in zona universitaria. L’aggressore è in fuga

Alle 11,30 del mattino, in una zona universitaria piena di studenti, si è consumata l’ennesima lite finita nel sangue. Ieri mattina, in via San Sigismondo, una delle stradine che si snodano alle spalle di via Petroni, un nordafricano, al culmine di una violenta discussione con un altro straniero, è stato colpito con una coltellata alla gola. L’uomo, che non aveva con sé documenti, è stato soccorso dai presenti, che hanno allertato il 118 e la polizia. Il sangue usciva a fiotti dal collo, tanto che i sanitari hanno trasportato la vittima d’urgenza all’ospedale Maggiore, dove la ferita è stata cucita e l’uomo sedato. L’uomo è adesso ricoverato in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

L’aggressione è avvenuta di fronte a diversi testimoni, che sono stati subito ascoltati dagli agenti delle Volanti, attivatisi immediatamente nelle ricerche dell’accoltellatore, che intanto si era dato alla fuga, con i colleghi della Squadra mobile che hanno avviato le indagini, per tentato omicidio. Non è chiaro il motivo che ha portato alla lite, ma il contesto potrebbe far ipotizzare una discussione legata a motivi di spaccio o comunque a un dissidio nato nell’ambito di consumatori di sostanze. L’aggressore non è stato ancora preso, ma grazie a testimonianze e indagini riprese dalle videocamere di sorveglianza della zona, la polizia ha già un’idea della sua identità.

Si tratta del secondo accoltellamento avvenuto nel corso della settimana appena conclusa in zona universitaria: nel pomeriggio di martedì, un senegalese era stato aggredito da un altro centrafricano mentre si trovava in piazza Aldrovandi. Il giovane, ferito in maniera superficiale, era stato subito soccorso da alcuni passanti. Anche su quella vicenda era intervenuta la polizia che, grazie alla descrizione fornita dalla vittima, è riuscita a individuare e denunciare l’aggressore, un gambiano. Situazioni che dimostrano ancora una volta la complessità della situazione in zona universitaria, dove la marginalità sociale sfocia, ormai sempre più spesso, in violenza.