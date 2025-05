Accoltellato alla Stamoto. Riscoppia la polemica : "Ancora nulla è stato fatto"

Ferito a colpi di bottiglie e di machete, mentre tentava di allontanarsi dalla Stamoto per sfuggire ai rapinatori. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di giovedì, intorno alle 19, in via Castelmerlo: vittima un marocchino di 48 anni, irregolare e con precedenti, che stava dormendo all’interno della ex caserma quando è stato aggredito da sei persone, anche loro habituè della zona. A chiamare la polizia sono stati i residenti, che hanno sentito le urla e notato l’uomo sanguinante in strada, con ferite al volto e al gluteo e numerose escoriazioni su altre parti del corpo. "L’ho visto che scavalcava il cancello, inseguito da queste persone – racconta un residente –. Poi gli sono stati addosso: erano tanti, lui è riuscito ad allontanarsi e chiedere aiuto. Era sporco di sangue, sul collo, sul petto... una scena molto brutta, in pieno giorno, davanti anche a famiglie con bambini. Ma prima o poi doveva succedere, vista la gente che gira qui".

Il quarantottenne, soccorso da poliziotti e 118, ha raccontato che i sei, armati di coltelli, hanno provato a sottrargli il cellulare colpendolo più volte anche con un machete, con spray al peperoncino e bottiglie di vetro. La vittima è riuscita a scappare scavalcando il cancello e ha chiesto aiuto: agli agenti di Volanti e Squadra mobile ha riferito di non conoscere i suoi aggressori, presumibilmente però soggetti come lui che gravitano nella ex caserma. Trasportato al Maggiore in codice 2, l’uomo è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni per ferite penetranti multiple da arma da taglio.

La vicenda ha ovviamente riacceso l’attenzione sulla ex caserma, già oggetto di più servizi straordinari delle forze dell’ordine tesi proprio a limitare i problemi in un’area vastissima e da anni in stato di abbandono. In Question time, rispondendo a una domanda della consigliera Samuela Quercioli di ‘Bologna ci piace’, l’assessore Raffaele Laudani ha spiegato che "essendo emerso un rischio di inquinamento ambientale", non è stato possibile avviare i progetti temporanei nell’area, in attesa che il Demanio, proprietario dell’ex caserma, effettui le analisi. "Una volta ottenuti questi dati – ha detto Laudani – potremmo iniziare a pianificare". Intanto, l’assessore ha però inviato tutti, minoranza compresa, a votare l’odg "per chiedere al Governo di stanziare risorse per la bonifica dell’area". Proposta poco gradita alla minoranza. Da Forza Italia, Nicola Stanzani parla di una situazione "peggiorata, con occupazioni anche fuori e spaccio alla luce del sole". Francesco Sassone di Fratelli d’Italia denuncia il "fallimento di questa amministrazione nella gestione, nel controllo e nella messa in sicurezza dell’area che chiediamo da anni. Non è accettabile che l’assessore Laudani cerchi di scaricare le responsabilità di questa Giunta e di quella precedente sul Governo attuale". "Sono decenni che la Giunta parla di riqualificazione, ma sono parole al vento da raccontare in qualche conferenza stampa per farsi belli", conclude l’europarlamentare di FdI Stefano Cavedagna.