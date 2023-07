Accoltellato da una cliente, edicolante ferito

Accoltella un uomo alla schiena in preda a un raptus di follia. Momenti di grande paura ieri mattina per un 63enne, professione edicolante, che è finito nel mirino di una donna di 65 anni, italiana, residente in paese. Una vicenda che poteva avere esiti ancora più drammatici.

Era da poco passata l’ora di pranzo quando, all’edicola di via Roma, in pieno centro e a due passi dal Comune, si è scatenato il panico. La 65enne, infatti, che pare soffrire di problemi di salute, sarebbe entrata in tabaccheria, come faceva di consueto, per un gratta e vinci.

Da lì, senza alcun motivo apparente, avrebbe iniziato ad avere un attacco d’ira e ad inveire contro l’edicolante. Il 63enne, conoscendo la donna, avrebbe cercato di calmarla, ma senza riuscirci.

In una frazione di secondo, mentre l’edicolante stava cercando di allontanarsi, la donna ha estratto un coltello, pare da cucina e ha colpito il 63enne prima alla schiena, poi su una spalla. La moglie dell’edicolante, che si trovava nelle vicinanze, ha assistito alla scena e, nonostante lo choc e la paura, ha provato da subito a difendere il marito dalla furia della donna.

Le urla di aiuto provenienti dall’attività di via Roma erano tali che alcuni passanti, spaventati e vedendo il trambusto, hanno chiamato i carabinieri che sono arrivati sul posto, in pochissimo tempo, con tre pattuglie: una da Minerbio e due da Molinella.

La 65enne, in preda ad un raptus incontrollabile, è stata trascinata fuori dall’edicola, e, nel tentativo di rientrarvi, ha frantumato le vetrate che danno su via Garibaldi.

In soccorso alla donna e all’edicolante sono arrivati anche i sanitari del 118 con due mezzi: la 63enne è stata trasportata in ospedale per una visita psichiatrica e qui è stata piantonata dai carabinieri. L’edicolante, invece, è stato portato all’ospedale di Bentivoglio, per fortuna in codice di bassa gravità: il coltello, infatti, lo ha ferito solo superficialmente. La donna è stata a lunga sentita dai carabinieri che valuteranno se procedere con una denuncia. "Il fatto accaduto mi ha profondamente turbato per a dinamica – spiega il sindaco Roberta Bonori –. Esprimo vicinanza e solidarietà a nome personale e dell’amministrazione all’edicolante e alla sua famiglia oltre ai più sinceri auguri di pronta guarigione. Andrò presto a portarglieli di persona".

Zoe Pederzini