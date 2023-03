Accoltellato davanti alla scuola Diciottenne ferito alla testa Il compagno si costituisce

di Nicoletta Tempera

Una sedia. La lite per il banco preferito. E poi le coltellate. Un taglio alla testa, dietro l’orecchio, altri ai polsi e alla schiena, forse nel tentativo di difendersi e scappare via. È andata bene, se così si può dire, allo studente diciottenne delle Aldini Valeriani aggredito ieri all’ora di pranzo a coltellate alla fermata del bus da un compagno di scuola ancora minorenne. Se la caverà con delle cicatrici e un brutto ricordo, ma intanto è fuori pericolo, dopo essere stato subito soccorso e ricoverato all’ospedale Maggiore.

Erano le 13,30 e, da quanto si apprende, la furia è scattata al culmine di una discussione già cominciata in classe tra i due ragazzi per motivi più che futili. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile, intervenuti in via di Corticella su segnalazione dei sanitari del 118, tutto sarebbe iniziato perché il diciottenne avrebbe ‘rubato’ il posto a sedere all’altro: una ragazzata, che però aveva provocato la rabbia del compagno di classe. I due si erano già insultati tra le pareti della scuola, ma senza venire alle mani. La resa dei conti c’è stata all’uscita. Quando, alla fermata Bassanelli, si sono riaccese le parole. E questa volta la zuffa è partita. È stato un attimo. Prima i colpi a mani nude. Poi il diciassettenne non ha tirato fuori il coltello e colpito, più volte, l’altro.

A quel punto è stato il caos. Subito gli altri ragazzi hanno iniziato a urlare e alcuni insegnanti si sono precipitati alla fermata, chiamando i soccorsi. Il diciottenne ferito era ancora lì, sanguinante. L’altro era già scappato. I sanitari del 118 hanno portato il ferito, in codice di media gravità, all’ospedale Maggiore, mentre i militari dell’Arma cercavano l’aggressore. Che dopo poco si è presentato, accompagnato dai carabinieri, in caserma. Della vicenda è stata informata la Procura dei minori: il diciassettenne è stato denunciato per lesioni aggravate. Il coltello usato non è stato ancora trovato e i carabinieri dovranno ascoltare la vittima, che nel tardo pomeriggio, una volta ricucite le ferite, è stata dimessa.

Una vicenda che ha colpito studenti e insegnanti: i due ragazzi, infatti, sono definiti da tutti tranquilli, ‘insospettabili’. Nessun precedente e neppure nessun tipo di problema. Adesso la scuola organizzerà un consiglio di classe straordinario per affrontare la brutta vicenda e valutare la posizione degli studenti, anche in considerazione del fatto che uno dei due aveva portato a scuola un’arma.