Accoltellato durante una rapina: gli rubano il telefono

Lo hanno colpito con un coltello alla pancia, all’addome e alla coscia. Il tutto, per rubargli il cellulare. Un gruppo di ragazzi avrebbe rapinato e accoltellato così un 32enne di origini marocchine, finito d’urgenza all’ospedale Maggiore. Il fatto si è verificato martedì sera, intorno alle 20.15, in via del Lavoro, quartiere San Donato, all’angolo con via Pezzana, non distante dal supermercato. Sul posto sono arrivate immeditamente le volanti della Polizia dopo aver ricevuto una segnalazione di un uomo colpito da arma da taglio.

Il trentaduenne, classe 1993, è stato soccorso dal personale medico del 118 intervenuto con ambulanza e automedica. In codice tre è stato portato velocemente all’ospedale Maggiore dove è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni per trauma toracico penetrante.

La gravità dell’accoltellamento è dovuta al fatto che le ferite con arma da taglio sono state alla coscia e, soprattutto, alla pancia. Gli autori dell’aggressione hanno usato anche dello spray al peperoncino per compiere la rapina. Non si escludono piste legate alla droga visti i tanti precedenti di spaccio nella zona. La Polizia con la squadra mobile ora sta indagando per identificare il gruppo che si è subito dato alla fuga dopo l’accoltellamento. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda per identificare i responsabili che al momento sono ancora a piede libero. Non è escluso che vengano anche acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Non si tratta del primo episodio di violenza in via del Lavoro, già conosciuta per fatti di questo genere, associati anche ad accoltellamenti. A novembre, per esempio, sempre nella stessa strada ci fu una rissa tra più persone, conclusasi, ancora una volta, con un ragazzo ferito da una coltellata. Una discussione violenta che degenerò quando uno dei protagonisti tirò fuori un coltello e colpì alla schiena un altro dei presenti, poi identificato in un ragazzo tunisino di 25 anni.

