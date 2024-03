Accoltellato alla gola in via Sigismondo: è caccia all’uomo

Bologna, 16 marzo 2024 – Accoltellato alla gola in via Sigismondo. E’ successo all’ora di pranzo. A intervenire sono stati i poliziotti dopo l’allarme scattato per una lite violenta.

Quando gli uomini della questura sono arrivati in strada l’aggressore era scappato. La lite finita nel sangue sarebbe scattata, per motivi ancora da chiarire, tra due uomini stranieri passati dalle parole all’aggressione violenta. Il giovane ferito è stato soccorso immediatamente e trasportato in codice di media gravità in ospedale. Secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita, ma la caccia all’uomo, per cercare di fermare l’aggressore, è scattata immediatamente.