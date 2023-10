Accoltellato in piazza dei Martiri. Punito per il furto di un monopattino

Per un monopattino rubato si può arrivare a uccidere. Probabilmente lo pensavano i due marocchini fermati dalla polizia, accusati di tentato omicidio per aver tagliato la gola a un connazionale, la sera dello scorso 5 ottobre in piazza dei Martiri. Gli investigatori della Squadra mobile, guidata da Roberto Pititto, sono arrivati a individuare i due, di 19 e 28 anni, a seguito di una rapidissima indagine, coordinata dalla aggiunta Morena Plazzi e dalla pm Rossella Poggioli, partita dall’osservazione dei video dell’impianto di sorveglianza della piazza, dove l’aggressione è ripresa attimo per attimo.

In particolare, si vedono i due indagati arrivare assieme a un’altra persona, in monopattino, e poi colpire la vittima al collo prima di dileguarsi. Sarà questo terzo uomo a dare agli agenti il movente dell’aggressione, raccontando di essere stato bloccato, poco prima del tentato omicidio, dal ventottenne in stazione. "Voleva sapere chi mi avesse dato il monopattino", dirà lo straniero ai poliziotti. Che racconta poi di essere stato costretto dal ventottenne, che intanto aveva chiamato l’amico di 19 anni perché lo raggiungesse ("Ho trovato chi cerchiamo", gli avrebbe detto), ad accompagnarlo da chi gli aveva prestato il monopattino ‘incriminato’. Ossia la vittima, anche lui marocchino di 24 anni che aveva rubato loro il mezzo, poche ore prima. Il resto è cronaca di ordinaria violenza in piazza dei Martiri.

I poliziotti, con una sottile attività info-investigativa, che si è basata sull’analisi delle celle telefoniche di stazione e piazza Verdi (dove si trovava il diciannovenne quando il complice lo ha chiamato) e dei social, è riuscita a identificare i due, che sono stati riconosciuti. Sia aggressori che vittima hanno già precedenti e sono irregolari. I due accoltellatori sono stati raggiunti giovedì mattina nella casa dove vivono a Calderara e accompagnati, in stato di fermo, alla Dozza: rispondono di tentato omicidio, violenza privata e rapina. A casa, la polizia ha trovato anche uno zaino macchiato di sangue: sarà la Scientifica a dire se apparteneva alla vittima.