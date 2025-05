Accoltellato in via Irnerio. Ventenne ferito alla schiena

Accoltellato alla schiena, in pieno giorno, in via Irnerio. All’ingresso della Montagnola, mentre c’era il mercato nella vicina piazza VIII Agosto. Un ventenne tunisino finisce all’ospedale e, per le ferite riportate, non sarebbe in pericolo di vita. Ma tra i residenti e i cittadini scoppia di nuovo l’allarme sicurezza su questa zona centrale e nevralgica della città, a due passi da via Indipendenza e non distante dalla stazione.

Momenti quindi di paura, ieri pomeriggio intorno alle 14.30, quando un gruppo di pakistani ha iniziato a discutere con un giovane tunisino, davanti al parcheggio Sferisterio, a due passi dall’ingresso del parco della Montagnola. Secondo le prime ricostruzioni sembra che l’aggressione da parte del gruppo di pakistani, che erano seduti nei muretti vicini all’ingresso del parco, sia arrivata dopo che il giovane ha lanciato una bottiglia contro di loro. Ancora da capire il perché di questo gesto, se per motivi legati alla droga o altro. A quel punto il gruppo di pakistani si è avvicinato e ha colpito alla schiena il ventenne tunisino, pregiudicato. Poi, si sono dati alla fuga. Il giovane ha iniziato a perdere sangue sul marciapiede di via Irnerio, davanti al parcheggio Sferisterio, il tutto davanti ai tanti cittadini e turisti presenti nella zona. Così i passanti hanno subito allertato le forze dell’ordine e sul posto sono arrivate due ambulanze del 118 e un’automedica, oltre alla Polizia e alla polizia locale. Nel marciapiede all’altezza del semaforo pedonale di via Irnerio che porta su piazza VIII Agosto c’era il sangue dell’accoltellato e così è stata chiamata anche la Polizia Scientifica che ha chiuso la zona con il nastro segnaletico per effettuare il sopralluogo.

Il consigliere comunale Fabio Brinati di Fratelli d’Italia parla "di ennesima aggressione alla Montagnola, che resta una zona in ostaggio del degrado. Da quando la Giunta guidata dal sindaco Lepore amministra la città l’escalation di episodi di violenza non hanno tregua". Fa lo stesso Matteo Di Benedetto, capogruppo Lega: "È passato poco tempo dall’inaugurazione pompa magna fatta in Montagnola dal sindaco, che ha speso milioni su una struttura che a dire della sua amministrazione avrebbe segnato la fine della criminalità e l’inizio della riqualificazione. Questo non è avvenuto".

E dire che in questi giorni, nel parco della Montagnola, si è celebrato il Bologna Buskers Festival, con migliaia di persone presenti in un clima disteso e ben organizzato tra concerti, stand e mercatini. Segno che la zona può essere un punto vivo, anche senza violenza.