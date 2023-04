Accoltellato oggi davanti alla stazione di Bologna, giovane ferito alla gamba

Bologna, 21 aprile 2023 – Accoltellato alla gamba difronte al bar Bianco davanti alla stazione. I carabinieri stanno indagando per ricostruire i motivi dietro la violenta lite che intorno alle 15 è scoppiata tra due giovani di nazionalità nordafricana all’interno della galleria 2 Agosto.

La vittima, soccorsa dai militari dell’Arma è stata portata al Maggiore in codice di media gravità. L’altro uomo è stato subito fermato da un’altra pattuglia mentre scappava in viale Pietramellara.

Il fuggitivo è stato portato in caserma per gli accertamenti del caso. Non si esclude che dietro l’aggressione ci possa essere un regolamento di conti fra i due.