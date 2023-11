Accoltellato in piazza XX Settembre, il ferito è gravissimo

Bologna, 25 novembre 2023 – Nella zona della stazione, ancora una volta, è tornato a scorrere il sangue. Di nuovo, una rissa degenerata in coltellate, ha lasciato sui sampietrini di piazza XX Settembre un uomo ferito in maniera gravissima. Uno squarcio all’addome, oltre ad altre ferite al fondoschiena, che hanno spinto i sanitari del 118, intervenuti intorno alle 17,30, a trasferire la vittima, un magrebino, in codice di massima gravità al Maggiore, dove si trova ricoverato, non in pericolo di vita.

Gli investigatori sul luogo dell'accoltellamento in piazza XX Settembre a Bologna

Questo, mentre i poliziotti delle Volanti e della Squadra mobile stanno lavorando per individuare gli autori del tentato omicidio che, stando a quanto raccontato dai testimoni, si sarebbero dileguati verso via Indipendenza. L’uomo, che non aveva documenti con sé, è stato ferito nei pressi della fermata dell’autobus di fronte all’ingresso di Galleria 2 Agosto.

Tracce di sangue sulla panchina e un bomber giallo strappato erano lì a testimoniare la violenza accaduta. Che adesso si spera possa essere raccontata, in ogni suo dettaglio, dalle telecamere dell’impianto di sorveglianza della piazza, subito acquisite dalla Scientifica, intervenuta per i rilievi.

Stando al racconto dei testimoni, l’uomo sarebbe stato affrontato da almeno due persone, che dopo averlo accoltellato lo hanno lasciato, esanime, a terra. All’arrivo dei soccorsi, la vittima era priva di coscienza. Subito sono partite le ricerche della polizia, che ha anche setacciato le aiuole della piazza per verificare se l’arma utilizzata fosse stata abbandonata lì.

Una vicenda ancora da ricostruire, che si inserisce nel contesto di degrado di piazza XX Settembre, dove le risse violente e le coltellate sono ormai una triste quotidianità. Aggressioni legate a questioni di spaccio, ma anche a banali dissidi tra sbandati, come il tentato omicidio avvenuto il 5 ottobre nella vicina piazza dei Martiri, legato al furto di un monopattino, per cui due marocchini erano stati arrestati dalla squadra mobile.