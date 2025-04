Accoltellato alla pancia in San Donato durante una rapina: portato d’urgenza all’ospedale

Bologna, 2 aprile 2025 – Trentenne marocchino accoltellato, ieri sera intorno alle 20.15, in via del Lavoro, zona San Donato. L’uomo è stato portato d’urgenza in ambulanza dal 118, in codice tre, all’ospedale Maggiore.

La gravità è dovuta al fatto che le ferite con arma da taglio sono state alla pancia e alla coscia. L’autore dell’aggressione, forse dovuta a motivi di spaccio, è fuggito. Si tratterebbe però di una rapina da parte di un gruppo di ragazzi che lo hanno prima attaccato con dello spray al peperoncino e poi gli hanno rubato il cellulare.

Per la vittima è arrivata una prognosi di trenta giorni per trauma toracico penetrante. Sul posto, all’angolo con via Pezzana, le volanti della Polizia che ora indaga sul fatto. Una zona, quella di San Donato, dove già si sono verificati altri episodi simili in passato.