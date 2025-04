Accoltellato in stazione a San Giovanni in Persiceto: ferito 15enne

Bologna, 16 aprile 2025 – Un ragazzino di 15 anni accoltellato al volto e al torace da due coetanei. È accaduto nei pressi della stazione ferroviaria di San Giovanni in Persiceto nel primo pomeriggio di oggi.

La centrale operativa della Polizia ha inviato immediatamente una volante sul posto non appena ricevuta la segnalazione dell’aggressione fatta dalla vittima.

I poliziotti, infatti, hanno trovato un ragazzo di 15 anni di origini pakistane che è stato aggredito, secondo quanto lo stesso giovane ha riferito agli agenti, da due coetanei di origine magrebine, che non conosceva e che avrebbero tentato di rapinarlo.

I reali motivi dell’aggressione non sono ancora noti alle forze dell’ordine, anche se l’ipotesi che il grave ferimento sia stato determinato da una lite per futili motivi. E nulla, secondo i primi accertamenti, gli sarebbe stato portato via, mentre i due aggressori sarebbero fuggiti dall’uscita posteriore della stazione.

Ragazzino ferito a volto e petto

Il ragazzo ha riportato ferite provocate da un’arma da taglio sia al volto che al petto. Sul posto anche l’ambulanza del 118 che ha portato il quindicenne al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore dove è stato sottoposto alle prime cure mediche. La prognosi è di venti giorni.

Sul luogo dell’aggressione è arrivata anche la polizia Scientifica, ma l’arma con la quale è stato ferito il quindicenne non è ancora stata trovata. Impossibile per gli investigatori avvalersi di filmati in quanto, nei dintorni, non ci sarebbero telecamere.

Il grave problema della violenza tra i giovanissimi è stato sottolineato recentemente anche dal questore di Bologna, Antonio Sbordone: “Mi pare di poter dire che siamo di fronte a un fenomeno di violenza diffusa. Di atteggiamenti violenti, tracotanti, arroganti che abbiamo a che fare con questioni molto più profonde della stessa criminalità che attengono all'inclusione, al disagio, alla mancata integrazione, difficoltà nella sfera dell'affettività”.