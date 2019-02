Bologna, 27 febbraio 2019 - Le urla, la lite. E poi una coltellata all’addome. L’ennesimo pomeriggio di delirio è andato in scena nel cuore della zona universitaria, in quella via Petroni che troppo spesso finisce all’onore delle cronache per fatti di droga e microcriminalità.

E il sospetto è che anche la lite di ieri, che per poco non è finita in tragedia, sia maturata nell’ambito dello spaccio. Questo anche se la vittima, un tunisino di 28 anni, ha negato con la polizia di conoscere i suoi aggressori e, persino, i motivi per cui è scoppiata la violenta discussione, poi degenerata.

I fatti. La lite sarebbe iniziata intorno alle 18,15, fuori da una tabaccheria di via Petroni. Non è chiaro se le parti in causa - a quanto pare tutti nordafricani - fossero due o tre. La certezza è che uno dei litiganti, a un certo punto, ha tirato fuori un coltellino con il quale ha colpito all’addome il tunisino, prima di scappare via. La scena è avvenuta di fronte agli occhi di diverse persone, che hanno chiamato la polizia e l’ambulanza.

Il ventottenne è stato trasportato in condizioni piuttosto gravi all’ospedale Maggiore, dove si trova adesso ricoverato, non in pericolo di vita. In via Petroni sono arrivate subito le Volanti, poi la Squadra mobile e la Scientifica, per i rilievi (video). I poliziotti hanno anche raggiunto in ospedale il ferito, per cercare di capire qualcosa di più sulla dinamica e i motivi dell’aggressione. Ma il ragazzo ha detto di non sapere né chi fossero i suoi aggressori, né i motivi che li hanno spinti ad accoltellarlo.