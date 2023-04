Accoltellò il collega, patteggia quattro anni

L’accoltellatore di Rimini, imputato per tentato omicidio, ha patteggiato una pena a 4 anni. Ha scelto la strada del rito alternativo Laert Biraku, il 19enne albanese residente a Monzuno, all’epoca dei fatti appena maggiorenne, che il 22 aprile dell’anno scorso accoltellò un coetaneo e connazionale all’angolo tra via Polazzi e via Mazzini a Viserba di Rimini. Il giovane quel giorno si trovava nel Riminese per svolgere un lavoro di allestimento fieristico per conto della ditta per cui lavorava assieme al connazionale quando, alla fine della giornata lavorativa, tra i due scoppiò una violenta lite.

Un diverbio per futili motivi tra i due giovani, fra cui secondo le ricostruzioni di indagine non era mai corso buon sangue, che culminò in un’aggressione fisica durante la quale il rivale colpì al volto con un pugno il 19enne facendogli saltare un dente. Sarebbe stato questo il momento in cui l’aggressore, accecato dalla rabbia, ha reagito estraendo dalla tasca il coltello da lavoro con una lama di 8 centimetri che aveva con sé e con cui si è poi scagliato contro il rivale, ferendolo gravemente con tre fendenti: uno all’addome, uno al braccio e un altro alla gamba. In seguito al ferimento la vittima fu trasportata d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena. Dopo l’accoltellamento l’aggressore era ritornato a Monzuno, rifugiandosi a casa di un amico sperando di far perdere le proprie tracce. Ma grazie all’attività di indagine, coordinata dal pm Paolo Gengarelli, ai carabinieri fu possibile rintracciarlo, fermarlo e trasferirlo al carcere di Bologna in attesa di giudizio.

A distanza di quasi un anno dall’aggressione, davanti al giudice per le udienze preliminari Manuel Bianchi, il 19enne, difeso dagli avvocati Roberto Godi del foro di Bologna e Alessandro Falzoni del foro di Ferrara, ha patteggiato una pena a 4 anni di reclusione, che non sconterà in carcere, essendo stato disposto l’obbligo di dimora nel comune in cui lavora, ossia Monzuno. Qui, infatti, il 19enne, che era incensurato, ha trovato un nuovo lavoro in un’azienda del posto e nei suoi confronti il giudice ha anche revocato gli arresti domiciliari a cui si trovava dallo scorso luglio.

Francesco Zuppiroli