Accoltellò una donna in via Boldrini. Giudizio immediato per l’aggressore

Giudizio immediato per il 33enne moldavo che nel novembre scorso, in via Boldrini, aveva accoltellato una clochard marocchina di 52 anni. Lo ha emesso il gip Andrea Salvatore Romito dopo la richiesta avanzata dal pm Bruno Fedele. Nelle scorse udienze, per il trentatreenne accusato di tentato omicidio, la Procura aveva chiesto e ottenuto una perizia psichiatrica in incidente probatorio per sciogliere il nodo su un possibile vizio di mente. Gli esiti dell’esame, svolto dal dottor Sergio Isacco, avevano riscontrato nell’aggressore "una totale incapacità di intendere e volere" al momento dei fatti.

La vittima, difesa dall’avvocato Cosimo Rina, era stata accoltellata mentre dormiva nel suo giaciglio di fortuna, sotto ai portici di via Boldrini. Numerosi fendenti l’avevano colpita alla testa, al collo e sulle braccia, sfigurandola. "Mi ero addormentata da poco – aveva raccontato ai militari dell’Arma nei giorni successivi all’aggressione – quando sono stata svegliata dalle coltellate, in testa e in faccia. Ero sotto le coperte e avevo solo il volto scoperto. Ho urlato, per il dolore e lo choc. L’ho pregato di smettere, ma lui si è avventato ancora contro di me, cercando di colpirmi al collo. Ho sollevato le braccia per difendermi, evitando così che mi tagliasse la gola".

Il suo aguzzino venne arrestato la notte stessa dell’aggressione dai carabinieri del Radiomobile che lo ritracciarono nella vicina via Amendola e dal quel momento si trova in carcere. "È importante – così l’avvocato Rina – che la giustizia si faccia sentire, soprattutto quando si affrontano temi come quello della violenza sulle donne. La mia assistita, inoltre, rientra anche in una categoria, quella dei clochard, che molto spesso viene abbandonata da tutto e da tutti. Farò di tutto affinché niente venga lasciato al caso". Chiara Caravelli