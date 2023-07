Acconciatori ed estetisti in piazza per una buona causa

Ritornano in strada gli acconciatori ed estetisti della Cna Bologna: 15 anni di solidarietà e di beneficenza per un gruppo di parrucchieri ed estetiste che escono dai loro saloni per incontrare il pubblico in strada e realizzare tagli, pieghe, servizi di estetica e tatuaggi temporanei a prezzi ridotti, devolvendo gli incassi a progetti sociali e di solidarietà.

Il prossimo appuntamento è in programma a San Lazzaro, domani, 30 luglio, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18 in piazza Bracci in occasione della tradizionale Fiera. In questa ennesima circostanza, il ricavato sarà interamente devoluto in favore del progetto "L’acqua e le Rose" della Fondazione Sant’Orsola. Il Comitato acconciatori ed estetisti in strada Cna è attivo dal 2008, in questi quindici anni il comitato ha organizzato oltre un centinaio di iniziative a Bologna e nei Comuni dell’area metropolitana, alle quali hanno partecipato gratuitamente circa 500 saloni di parrucchieri ed estetisti, ricavando decine di migliaia di euro destinati a numerose associazioni impegnate nel sociale.

Il programma 202,3 dopo la tappa di San Lazzaro prevede iniziative il 27 agosto a Castiglione dei Pepoli e il 17 settembre a Castenaso. I saloni di acconciatura ed estetica presenti nella giornata di domani a San Lazzaro saranno: Doris Parrucchiera, Mery Malia, Ricchi Angela, Iannibelli Parrucchieri Hair Stylist, Arte Immagine Uomo, GioTattoo Art&Beauty, Il Bello delle Donne, Micaela per i tuoi capelli, Perfectio e Centro Estetico Aliona. Con la preziosa collaborazione di Sofia Cristoni e Cinzia Baldazzi. Sponsor tecnici: Kios distribuito da AB Cosmesi, Fabbrimarine.