Accordo 7Gold-Telelombardia: "Dodici ore di sport al giorno"

Dodici ore giorno di trasmissioni dedicate al calcio, con un’attenzione particolare agli appassionati che potranno trovare in onda i loro commentatori preferiti. È questo il senso dell’accordo stretto tra il Gruppo Italia 7Gold con Top Calcio 24, la rete all-news calcistica del gruppo tv Mediapason guidato da Fabio Ravezzani, che da gennaio fornirà contenuti e programmi sportivi per il suo circuito nazionale e Telombardia con il suo programma Qsvs. Nasce così un polo informativo specializzato sul calcio a copertura nazionale che scalerà il ranking delle emittenti sportive arrivando a una incollatura da un big come Rai Sport. "È una partnership che guarda al futuro e vuole diventare punto di forza nell’informazione sportiva nazionale", assicura l’editore e amministratore delegato di 7Gold, Luigi Ferretti.

Cosa comporta questa iniziativa?

"Dal primo gennaio, tra meno di un mese, diventerà operativo l’accordo con Telelombardia e in questo modo Diretta Stadio e TopCalcio24 uniranno la loro programmazione".

L’alleanza com’è nata?

"7Gold ha la titolarità delle frequenze in tutte le regioni d’Italia a eccezione di Lombardia e Piemonte, mentre il mio collega e amico Sandro Parenzo, titolare ed editore di Telelombardia, è fortissimo in quelle aree. Da qui la decisione di fare un nuovo accordo che includa anche il numero uno di TopCalcio24 Fabio Ravezzani e che copra tutta l’Italia. Questo ha portato dei vantaggi enormi a entrambi. È come dire io ho la farina e tu le uova e mangiamo male tutti e due, ma se uniamo le forze e facciamo le tagliatelle, mangiamo benissimo entrambi. Ed è quello che è avvenuto. Alleandoci abbiamo costruito un’emittente nazionale di alto livello".

Cosa cambierà nel palinsesto?

"La programmazione che andrà in onda sarà dedicata soprattutto al calcio, come sempre. Anzi, sarà meglio di prima, perché dal 1° gennaio passeremo alle attuali 6 ore dedicate a questo sport al giorno a 12 ore, verticali".

Chi saranno i commentatori?

"In onda andranno i commentatori che ormai sono un punto di riferimento per il pubblico di Top Calcio più qualche altro commentatore che ci segue, che sono i volti a cui il pubblico di 7 Gold è affezionato. Non possiamo però fare ancora tutti i nomi, perché le trattative sono ancora in corso. Avremo una programmazione che si chiamerà Top Calcio Diretta Stadio, con una trasmissione ad hoc chiamata appunto Diretta Stadio".

Come vanno gli ascolti?

"In Lombardia e Piemonte, a livello di auditel, Top Calcio fa oltre il doppio degli ascolti che facciamo noi con le nostre trasmissioni che fino ad oggi erano diffuse dal gruppo Telecity, che è stato ceduto ad un altro network. Siamo quindi destinati a fare un salto di qualità importante".

Che obiettivi vi ponete?

"Per il prossimo anno speriamo di raggiungere un milione e mezzo in termini di raccolta pubblicitaria nazionale a cui si aggiunge la raccolta pubblicitaria locale, che in tutta Italia va bene. Abbiamo dei buoni numeri, anche se i risultati non sono più quelli del 2010, ma i bilanci sono positivi e in momenti difficili come questi non è scontato".