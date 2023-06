Accordo alla Alberto Sassi "Il rilancio passa dai lavoratori"

Accordo fatto e approvazione a grandissima maggioranza per il rinnovo del contratto aziendale alla Alberto Sassi spa: la storica azienda metalmeccanica bolognese con sede a Crespellano di Valsamoggia fondata nel 1946, che occupa circa 170 dipendenti, attiva nel settore di argani e motori ‘gearless’ per ascensori.

"Un accordo di valore assoluto che arriva in un momento complicato dalla guerra e dell’aumento dei costi a fronte del quale l’azienda ha messo in campo un percorso di rilancio anche investendo sui propri dipendenti in termini di incremento di diritti e di salario, nella convinzione condivisa che il benessere delle aziende è correlato a quello dei lavoratori -si legge nel comunicato congiunto di Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Rsu -Questo rinnovo è frutto di una trattativa durata quasi un anno e segna avanzamenti rilevanti in termini di diritti sia all’interno che all’esterno dell’azienda".

Nel dettaglio viene definito un sistema premiale per i lavoratori e i loro figli che conseguano un diploma o una laurea. E per la parte economica si riconosce che le cifre sono importanti: amento di 50 euro a regime il superminimo collettivo mensile, uguale per tutti i lavoratori, che andranno ad aggiungersi all’incremento previsto per il mese di giugno dal contratto nazionale (124 euro al livello c3), poi l’erogazione di una una tantum di 250 euro con lo stipendio di giugno e quindi definito il premio di risultato del valore minimo stimabile in 1100 euro annui. Sempre la parte sindacale sottolinea il valore del confronto svolto con l’azienda sul tema del contrasto alle discriminazioni, al tema ambiente e sostenibilità e all’attenzione posta alla conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro, mentre sul tema degli orari di lavoro è stata confermata una riduzione d’orario di lavoro di un’ora settimanale. "Si tratta di un accordo ricco, che riesce a tenere insieme un avanzato sistema di relazioni industriali, un’attenzione ai diritti individuali e ai processi produttivi e la redistribuzione ai lavoratori di quote importanti di salario, particolarmente importante in un momento dove l’inflazione ha eroso pezzi importanti di poter d’acquisto", commenta la parte sindacale.

