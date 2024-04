Accordo alla Profilati, aumenta la busta e cala l’orario

Sottoscritto l’accordo per il rinnovo del contratto aziendale della Profilati spa di Fossatone di Medicina, storica azienda di estrusione di materiali metallici e alluminio con circa 150 dipendenti. Lo stabilimento di Fossatone ha subito negli ultimi anni un importante processo di ampliamento e ammodernamento. Tuttavia la crisi di mercato dell’ultimo anno ha fortemente limitato i risultati aziendali e le capacità produttive. Nel merito, l’accordo interviene sul salario aumentando l’importo del premio di risultato a 850 euro annui, mantiene l’acconto fisso da 720 euro annui, e introduce un superminimo collettivo per i lavoratori il cui stipendio è rappresentato esclusivamente dalle voci previste dalla contrattazione collettiva (aziendale e nazionale). Dal punto di vista dei diritti l’accordo introduce elementi che vanno nella direzione della conciliazione fra esigenze di vita e lavoro.

In particolare viene prevista una flessibilità in ingresso e in uscita di 30 minuti per tutti i lavoratori (non solo impiegati) le cui attività siano compatibili con tale normativa; vengono previsti 3 giorni annui retribuiti di ’malattia figli’ per i genitori con figli fino a 14 anni; si rendono più flessibili le regole per l’utilizzo dei permessi per assistenza a portatori di handicap; viene definita la banca delle ore solidale attraverso la quale i lavoratori possono donare ferie e permessi a colleghi in difficoltà; infine viene introdotta una normativa di miglior favore in tema di conservazione del posto di lavoro, escludendo dal conteggio nel periodo di comporto di gravi patologie. L’accordo, poi, recepisce i protocolli contro le molestie e violenze di genere sui posti di lavoro, introduce la possibilità per le Rsu di proporre percorsi formativi e di crescita professionale retribuiti e inseirisce il welcome sindacale per i neoassunti. Infine l’accordo interviene sul tema dell’orario, prevedendo turni in modo da garantire ai lavoratori salute e sicurezza, un’articolazione della prestazione su massimo 5 giorni, un numero massimo di 8 sabati lavorativi all’anno, nonché un preavviso di 15 giorni in caso di cambio turno.