Accordo anti-sprechi nelle mense scolastiche

Le eccedenze di cibo della mensa per combattere lo spreco alimentare. Il Comune di Monghidoro, in un’ottica di consapevolezza del grande impatto che purtroppo ha lo spreco alimentare nella nostra società, ha inteso promuovere, con la collaborazione dell’impresa appaltatrice del servizio di refezione scolastica, Dussmann Service srl, un progetto volto al giusto utilizzo delle eccedenze alimentari prodotte.

Per quanto la produzione dei pasti presso il centro di cottura comunale sia improntata a metodologie razionali, una fisiologica frazione residuale di pasti preparati e non consumati è a volte presente. Il Comune pertanto ha promosso e avviato un progetto detto appunto "Buon Samaritano" che prevede che i pasti prodotti e non consumanti vengano assegnati ad associazioni onlus che preventivamente manifestino specifico interesse. Nel caso specifico, si tratta della Fondazione Opera Padre Marella che ha positivamente aderito all’avviso pubblico del Comune e che provvederà a utilizzare i pasti eccedenti secondo quanto contempla la normativa, ovvero impiego senza scopo di lucro con distribuzione alle persone indigenti da loro individuate. Alla Dussmann Service srl competerà il confezionamento dei pasti e il mantenimento delle temperature idonee degli stessi sino a che gli operatori dell’Opera Padre Marella non provvederanno al ritiro e dovrà, altresì, garantire il rispetto delle normative cogenti in materia di igiene e sicurezza dei prodotti alimentari.

Così il sindaco Barbara Panzacchi: "In occasione dell’approssimarsi della giornata contro lo spreco alimentare l’amministrazione comunale ha voluto mettere in campo un’azione concreta che realizza al contempo sia un obiettivo di valenza ambientale che di utilità sociale con importanti risvolti di sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti quali alunni, insegnanti, famiglie, operatori dei servizi. Ringrazio davvero il responsabile dell’area Servizi alla Persona del Comune di Monghidoro, Giordano Vanti, sia la responsabile dell’ufficio scuola Angela Ravaglia, che unitamente alla ditta appaltatrice del servizio refezione scolastica, hanno sviluppato questo importante progetto, rivolto a una realtà importante del territorio, come l’Opera Padre Marella, da sempre attenta alle esigenze delle persone fragili e svantaggiate, che ha prontamente aderito alla manifestazione di interesse pubblicata dal Comune. Ciò, inoltre, ci consentirà di ridurre la produzione di rifiuti, altro tema importante in termini di sostenibilità ambientale ed economica".

Zoe Pederzini