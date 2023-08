Accordo approvato alla Mp3 Cresce il premio di produzione

Un aumento del valore dei buoni pasto e una crescita del premio di produzione. Ma c’è anche un’attenzione particolare alla gestione del lavoro in appalto nel nuovo contratto integrativo della Mp3: azienda della Valsamoggia facente parte del gruppo Ilpa, leader nei mercati nazionali e internazionali nella fornitura dei prodotti semilavorati in materie plastiche tradizionali e bioplastiche.

L’assemblea dei lavoratori ha approvato l’ipotesi di accordo al termine di una votazione a scrutinio segreto, con spoglio effettuato in assemblea alla presenza di tutte le lavoratrici e i lavoratori, che ha determinato l’approvazione dell’intesa con oltre il 78% dei consensi. "Sul piano normativo aumentano le agibilità sindacali con l’incremento delle ore di permesso per le Rsu, e viene riconosciuto un importante diritto di segnalazione e confronto da parte delle Rsu sulle tematiche legate alla gestione degli appalti e dei lavoratori coinvolti. Sono previsti anche incontri periodici per l’analisi degli addensamenti dei livelli di inquadramento contrattuale – si legge nel comunicato sindacale della Filctem Cgil –. Sotto il profilo salariale restano congelate ai valori del 2017 le quote a carico dei lavoratori, mentre aumenta il valore dei buoni pasto riconosciuti a lavoratrici e lavoratori addetti al turno notturno determinando un incremento fino a circa 100 euro annue". Cambierà anche l’articolazione del premio di produzione, che viene parzialmente modificata con l’inserimento di nuovi indicatori e il valore massimo del premio di produzione viene incrementato passando da 1525 euro a 1700 euro.

"La Filctem di Bologna esprime grande soddisfazione per la chiusura del negoziato e per la partecipazione di lavoratrici e lavoratori durante tutte le fasi di questo lungo negoziato", commenta Vincenzo Mauriello, il sindacalista che insieme alla Rsu ha seguito tutte le fasi del negoziato con l’azienda.