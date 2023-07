Accordo Bper-Ludoil per ricessione crediti

Bper Banca e gruppo Ludoil hanno siglato un accordo per la ricessione dei crediti fiscali legati ai bonus edilizi e al Superbonus per un valore pari a 630 milioni. Bper conferma così l’impegno a supporto dell’economia nell’acquisto di crediti fiscali. Il Superbonus del 110% è una misura volta a incentivare la riqualificazione energetica e l’efficientamento degli edifici, e negli ultimi anni ha rivitalizzato il settore delle costruzioni e dato impulso allo sviluppo dell’economia, in un’ottica di sostenibilità e spinta alla transizione energetica. "La conclusione dell’accordo – dice Marco Mandelli (in foto), chief corporate & investment banking officer di Bper – dimostra l’impegno dell’istituto a continuare a investire in settori cruciali per la transizione energetica. Vogliamo essere di supporto alla clientela, garantendo la capacità fiscale a disposizione della banca per offrire il necessario sostegno finanziario a imprese e famiglie".