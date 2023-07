Accordo Cna-Legacoop, i lavoratori possono acquisire le aziende in crisi

Un accordo anti-crisi per salvare aziende in difficoltà economiche o che rischiano di chiudere per mancanza di eredi del titolare. Lo hanno firmato i presidenti di Cna Bologna, Antonio Gramuglia, e di Legacoop Bologna, Rita Ghedini. La via per risolvere queste crisi è la costituzione da parte dei lavoratori di nuove società cooperative di produzione lavoro, tecnicamente ’Workers buyout’: acquisendo le aziende di origine, o parte di esse, garantiscono la continuità conservando capacità produttiva ed occupazione. La novità dell’accordo tra Cna e Legacoop è che questo strumento ora potrà essere usato anche da aziende artigiane e piccole e medie imprese associate a Cna Bologna. L’accordo prevede che un gruppo lavoro effettuerà l’analisi su fattibilità e sussistenza delle condizioni giuridiche, economiche e finanziarie per l’avvio della procedura di creazione della nuova cooperativa con i lavoratori interessati a subentrare nella conduzione dell’impresa in crisi. Quello dei ’Workers buyout’ è uno strumento definito "particolarmente utile" in quanto le nuove cooperative possono usufruire degli interventi finanziari e di sostegno messi a disposizione dai fondi mutualistici delle Centrali cooperative oltre a quelli previsti dalla Legge 491985 (Legge Marcora): i lavoratori investono le loro risorse – dall’anticipo della mobilità (Naspi) al conferimento del Tfr – e possono essere sostenuti da Coopfond (Fondo mutualistico che raccoglie il 3% degli utili delle cooperative aderenti a Legacoop e lo impiega in progetti di sviluppo o consolidamento delle cooperative, che già sostiene nel territorio di

Bologna cinque esperienze per 140 occupati) e da Cfi (Cooperazione finanza impresa, finanziaria nata con la Legge Marcora e partecipata dal ministero delle Imprese e del Made in Italy).