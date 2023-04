Accordo con la Svezia per l’integrazione e la cooperazione

San Lazzaro aderisce a Sweden Emilia Romagna Network per lo sviluppo di legami internazionali. Il Comune ha aderito formalmente, il 15 marzo scorso, al Sern, associazione che ha lo scopo di assistere i soggetti pubblici e privati, emiliano-romagnoli e svedesi, nello sviluppo di legami internazionali e nella ricerca di partners per progetti comunitari. Un network il cui obiettivo è aumentare la collaborazione tra i soci della rete, tra l’Italia e la Svezia e più in generale tra il Nord e il Sud dell’Unione Europea per favorire la partecipazione attiva dei cittadini al processo di integrazione europea attraverso processi di collaborazione. I membri sono principalmente enti pubblici e organizzazioni private non a scopo di lucro animate dalla volontà di conoscere le esperienze di eccellenza maturate in altri paesi e sviluppare forme di cooperazione più ampie dei singoli gemellaggi. Ne parla soddisfatta Benedetta Simon, vicesindaco e assessore alle Politiche per la Famiglia: "Per offrire servizi di grande qualità, occorre poter investire sulla formazione, sulla ricerca, sulla progettazione. L’adesione al Sern ci permette di entrare in contatto con buone pratiche europee e di aprirci ad altre realtà, in un’ottica di scambio di idee e di saperi "sul campo". Puntando sui temi dell’educazione e della scuola, che sono quelli sviluppati maggiormente in questi anni, lavoreremo con altre città del Nord Europa che condividono esperienze belle e significative anche per il nostro territorio, ad esempio scambiandoci con loro il personale, in stile Erasmus, con l’obiettivo di continuare a fare innovazione nei nostri servizi educativi e scolastici".