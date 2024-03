Accordo con un player per trovare manodopera

Lavoro in primo piano all’assemblea generale dei delegati della centrale regionale di Legacoop Emilia-Romagna. "L’emergenza reclutamento ha sopravanzato tutte le altre – ha detto la presidente di Legacoop Bologna Rita Ghedini –. Tra qualche giorno annunceremo un progetto con un player nazionale che ci aiuterà a valutare eventuali bacini, in Italia e all’estero, dove reperire il personale". "Se stiamo sul bisogno di manodopera non può non cambiare l’approccio che abbiamo sul tema immigrazione – precisa il presidente regionale Daniele Montroni –. Significa mettere in campo politiche di integrazione e formazione".