Accordo con Vgp Group. Pro Sgm cresce in Emilia

Nuovi spazi per l’azienda bolognese Pro Sgm, specializzata nella progettazione di macchine automatiche industriali per packaging e servizi integrati conto terzi. L’azienda, che ha sedi a Crespellano, Modena, Anzola, Ozzano e Fano, ha stretto un accordo con Vgp Group per una nuova sede in via Lunga, a Valsamoggia, in un’area vicino all’autostrada. "È un’azienda del territorio che si espande, creando dei posti di lavoro e continuità per il futuro – evidenzia Emanuele Costetti (foto), direttore Confesercenti Area Terre dei Castelli –. Pro Sgm è una realtà solida, con diversi uffici nel territorio modenese e bolognese, che adesso si sta espandendo, andando a creare ulteriori posti di lavoro. Uno spazio nuovo, che permetterà all’azienda di portare avanti i valori dell’impresa, come la professionalità e lo sviluppo aziendale".