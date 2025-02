Accordo Fastweb+Vofadone e Cineca sulla AI generativa

Fastweb + Vodafone e Cineca hanno annunciato un accordo per supportare le imprese nello sviluppo e nella messa in produzione di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale generativa. Il protocollo d’intesa firmato tra le parti permetterà alle aziende e agli enti di ricerca di passare con continuità dalla fase di test e sperimentazione gestita con Cineca a quella operativa, sfruttando le infrastrutture di calcolo avanzate e le soluzioni cloud ad alte prestazioni garantite dal supercomputer NeXXt AI Factory di Fastweb + Vodafone. "L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando ogni settore e Fastweb + Vodafone è impegnata a fornire le migliori tecnologie per accelerare questa trasformazione", ha dichiarato Walter Renna, ad di Fastweb + Vodafone che ha annunciato l’intesa al convegno “L’intelligenza artificiale generativa nel mondo delle imprese e della Pa” alla Luiss Guido Carli. "La strategia europea sull’intelligenza artificiale vuole promuovere la creazione di filiere dell’AI, che vadano dallo sviluppo di nuove soluzioni fino alle applicazioni finali – ha sottolineato Francesco Ubertini, presidente di Cineca –. La collaborazione con Fastweb + Vodafone si sviluppa esattamente con tali obiettivi: confido che possa rivelarsi preziosa per rafforzare l’innovazione e la competitività del nostro Paese".