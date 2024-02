Accordo firmato alla Cirfood. Arriva il bonus per il catering e il riconoscimento del notturno

Per tutti i lavoratori 150 euro lordi mensili indipendentemente dalla percentuale di part time svolto oltre ad un gettone da 20 o 25 euro lordi ad ogni catering e il riconoscimento del disagio per il lavoro notturno.

E’ stato approvato all’unanimità dall’assemblea che l’altro giorno ha riunito i lavoratori di Cirfood l’accordo sottoscritto lo scorso 16 febbraio dalla rappresentanza sindacale aziendale di Filcams Cgil. Un accordo che riguarda lavoratrici e lavoratori in appalto impegnti in attività di banqueting, catering o rinfreschi e per coloro che svolgono lavoro notturno all’interno degli appalti Philip Morris di Crespellano e Zola Predosa. Attività che coinvolgono uomini e donne che si occupano della preparazione dei pasti degli oltre 2mila e 500 lavoratori che la multinazionale del tabacco impiega negli stabilimenti di Zola e Valsamoggia. L’accordo, si legge nel comunicato sindacale, riconoscerà a lavoratrici e lavoratori operanti sui due appalti un gettone economico per ogni catering svolto, dal valore di 20 o 25 euro lordi a seconda del tipo di catering previsto, e un riconoscimento, in aggiunta alle maggiorazioni già previste dal contratto nazionale, per il disagio comportato dal turno notturno, dal valore di 150 euro lordi mensili uguali per tutti i dipendenti, indipendentemente dalla percentuale di part time eventualmente svolto.

"La Filcams Cgil, unitamente alla propria Rsa, ritiene tale accordo un risultato importante per le lavoratrici e i lavoratori direttamente coinvolti ma anche per le aziende operanti nel settore, perché, oltre a consentire una valorizzazione economica e il riconoscimento professionale delle e dei dipendenti, dimostra che, tramite la contrattazione integrativa collettiva, è possibile migliorare le condizioni retributive anche all’interno delle filiere, per diminuire i gap retributivi tra lavoratori in appalto e lavoratori diretti".