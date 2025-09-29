Accordo con i medici di famiglia: anche il Pd in pressing sulla Regione Emilia-Romagna per la firma

Bologna, 29 settembre 2025 – Nel Bolognese mancano oltre 250 medici di famiglia e sono oltre 1,4 milioni gli emiliano-romagnoli che ad oggi non hanno un medico di base di riferimento nella propria zona.

A rilanciare l'allarme è Fratelli d'Italia, tramite la capogruppo in Regione, Marta Evangelisti, dopo il resoconto di questa mattina dell'assessore alla Sanità, Massimo Fabi, in commissione Sanità.

"La Regione, a differenza di molte altre, non ha ancora presentato l’Accordo Integrativo Regionale, bloccando il sistema. Intanto i giovani medici restano senza tutele e prospettive”, dichiara Evangelisti.

E sulla questione medici di medicina generale anche il Pd va in pressing sulla Regione perché chiuda in tempi rapidi l'accordo integrativo. Il sollecito è arrivato oggi durante la commissione Sanità.

Per la dem Maria Costi, "il tema della medicina territoriale è strategico e il sottofinanziamento della sanità è un problema. Serve firmare un accordo in tempi rapidi per dare in primis risposte ai giovani medici. È poi necessario lavorare per sburocratizzare il sistema".

Anche per Alice Parma (Pd) "servono risposte, il momento è complesso anche dal punto di vista della riorganizzazione. I decreti nazionali danno indicazioni che vanno applicate. I medici di medicina generale nel sistema hanno un ruolo centrale e noi puntiamo sulla prossimità della cura. Serve chiudere il contratto integrativo, con particolare attenzione nell'accordo al tema dell'innovazione".

Secondo il presidente di commissione, Giancarlo Muzzarelli, "l'assistenza territoriale in Emilia-Romagna è la chiave per rispondere alle esigenze della nostra comunità. Mancano risorse economiche che dobbiamo trovare. Inoltre l'età dei medici si sta alzando, dunque serve una nuova generazione di professionisti della sanità".

Per Giovanni Gordini (Civici con de Pascale) "in Emilia-Romagna stiamo dando risposte alle disomogeneità territoriali, anche se la risposta non deve essere la stessa da Piacenza a Rimini, in quanto ogni area ha le proprie differenze".

Fabi, dal canto suo, conferma l'impegno della Regione a favore della medicina territoriale. "Sarà sempre di più l'asse portante del sistema sanitario pubblico dell'Emilia-Romagna", afferma l'assessore.

Per Fabi si tratta di una "sfida ambiziosa, che vogliamo vincere con l'aiuto di tutte le componenti coinvolte in un'ottica di valorizzazione delle professionalità e delle competenze, che sappia mettere al centro i bisogni del paziente e delle nostre comunità".

L'organizzazione territoriale, assicura Fabi, "ha come fulcro i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, organizzati nelle forme associative a maggiore efficacia: dai nuclei delle cure primarie alle aggregazioni funzionali territoriali, fino alle unità complesse di cure primarie".

Presenti anche le organizzazioni sindacali dei medici, tra queste lo Snami che, per voce del presidente Roberto Pieralli, non solo ha ribadito i tanti problemi e le incongruità dell’organizzazione del sistema sanitario e delle sue figure chiave, ma anche proposto una serie di soluzioni.