Accordo Regione, Agrea e Cdp: "Team di esperti per i fondi agricoli"

Contribuire alla crescita socio-economica del territorio puntando sulla sostenibilità del settore agricolo. È questo l’obiettivo della convenzione sottoscritta tra la Regione Emilia-Romagna, l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (Agrea) e Cassa depositi e prestiti. Grazie all’intesa, che rafforza la collaborazione per un efficiente utilizzo delle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), Cdp offrirà servizi di assistenza a livello tecnico ed operativo per la gestione delle risorse.

La Regione Emilia-Romagna è destinataria delle risorse del Fondo Feasr nell’ambito della programmazione 2021-2027, con 913 milioni di euro per il finanziamento delle iniziative a favore delle aree rurali, in linea con Politica agricola comune (Pac).

Cassa depositi e prestiti assisterà la Regione e Agrea nelle attività sia di sostegno specialistico che strategico e anche nella supervisione sull’assegnazione e il monitoraggio dei finanziamenti. L’accordo consolida il ruolo di Cassa come Istituzione al fianco della pubblica amministrazione locale anche con la sua attività di mandate management. Servizi offerti con lo scopo di una sempre più efficace e tempestiva attuazione degli interventi collegati all’utilizzo delle risorse europee, per realizzare progetti di crescita sostenibile, in coerenza con il piano strategico 2022-2024 di Cdp.

"La collaborazione istituzionale con Cassa depositi e prestiti è importante e utile, e ci aiuta a portare a compimento una serie di procedure amministrative legate allo Sviluppo rurale 2023-2027 in modo più puntuale e corretto. Poter utilizzare le competenze di Cdp è per la Regione Emilia-Romagna un’ulteriore garanzia per una gestione virtuosa ed efficace dei fondi europei a favore delle imprese agricole e agroalimentari", ha dichiarato Alessio Mammi, assessore all’Agricoltura e agroalimentare della Regione Emilia-Romagna.

"Questa convenzione consentirà, attraverso la proficua cooperazione tra le amministrazioni regionali e Cdp, di porre le basi per indirizzare e gestire al meglio i fondi riconosciuti dall’Europa. Si tratta di risorse fondamentali che, grazie all’accordo annunciato in queste ore, permetteranno di realizzare piani per lo sviluppo delle zone rurali dell’Emilia-Romagna potenziando il settore agricolo", ha dichiarato Massimo Di Carlo, vice direttore generale e direttore business di Cassa depositi e prestiti.