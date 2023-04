Accordo sindacale alla Redi per tirocinanti e somministrati

Obiettivo inclusione fra lavoratori dello stesso settore. Accordo raggiunto alla Redi, storica azienda di Zola specializzata nella produzione di tubazioni e sistemi di trattamento dell’acqua con sede a Ponte Ronca, dove occupa oltre 200 lavoratori oltre a tirocinanti e contratti di somministrazione. Sulla base dell’intesa sottoscritta due giorni fa tra la Filctem-Cgil di Bologna e l’azienda, infatti, si sono considerati i trattamenti economici dei lavoratori con contratto di somministrazione lavoro e tirocinanti ai quali viene riconosciuto come premio annuale un valore che varia da un minimo di 506 euro a un massimo di 1.140 euro in proporzione al livello di inquadramento contrattuale.

Inoltre, verrà riconosciuto ai lavoratori tirocinanti l’aumento dell’indennità economica prevista dalla legge regionale da 450 euro a 700 euro mensili. Si tratta di un’intesa importante secondo il sindacato che sottolinea come questo risultato nasca "dalla collaborazione tra Filctem-Cgil Bologna e Nidil-Cgil Bologna: attraverso percorsi sperimentali in diverse aziende e siti del territorio. Questo lavoro di squadra fra categorie del settore chimico e dei lavoratori ’atipici’ mira alla definizione di politiche atte a garantire la riduzione delle filiere in ambito produttivo, e al riallineamento delle condizioni salariali e di tutela in ottica inclusiva". Filctem e Nidil Bologna esprimono grande soddisfazione per l’accordo siglato in Redi, e ringraziano le Rsu per la preziosa collaborazione profusa sia nel rapporto con i lavoratori che operano con contratti precari, sia durante le fasi del negoziato che si è concluso con l’accordo sottoscritto.