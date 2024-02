Accorpamento dopo il dissesto. Salva la biblioteca dei ragazzi

Gioia a San Pietro in Casale per la riapertura della biblioteca comunale Mario Luzi che si unisce a quella dei ‘Ragazzi’ per salvarla dalla chiusura. I due spazi di lettura, punto di riferimento per cittadini, avevano rischiato grosso, infatti, a causa del taglio ai servizi, necessario nel piano di riequilibrio finanziario previsto dal Comune per uscire dal dissesto finanziario da quasi 4 milioni di euro. Tante le petizioni di cittadini e opposizioni politiche per salvare la biblioteca. Ed è stato un successo perché non è solo stata riaperta, ma anche rinnovata: la biblioteca Luzi ha, infatti, accorpato anche quella dei ‘Ragazzi’. Da martedì scorso la biblioteca è nuovamente aperta. Analogo accorpamento ha interessato anche i profili social delle due biblioteche (Luzi e Ragazzi) su Facebook e Instagram.

D’ora in avanti la "nuova" biblioteca Mario Luzi si rivolgerà dunque non più solo agli adulti ma ospiterà anche una sezione dedicata a bambini e a ragazzi. Soddisfazione viene espressa da parte dell’assessore comunale alla Cultura Riccardo Marchetti: "Questa decisione di accorpamento, sebbene sia stata una scelta obbligata e profondamente sofferta, è stata adottata con l’obiettivo di salvaguardare la fruibilità e l’accessibilità del servizio per tutti i nostri utenti, garantendo la sostenibilità economica della funzione bibliotecaria. L’emeroteca è stata trasformata nella nuova sezione dedicata ai nostri lettori più giovani (7-10, 10-14 anni). Presente anche la sezione dedicata ai giovani adulti (14-17 anni). Un ufficio è stato convertito in un’area accogliente per bambine e bambini. Circa l’80% dei volumi precedentemente in prestito presso la Biblioteca Ragazzi è stato riorganizzato e reso disponibile. Si stanno individuando le scaffalature idonee per il posizionamento del resto del patrimonio bibliotecario. Il nostro impegno è quello di mantenere e migliorare questi spazi, adeguandoli alle esigenze degli utenti".

Zoe Pederzini