Accorsi e Ramazzotti in città per presentare ’Un amore’

Molto amore, per la giornata di San Valentino, e soprattutto molto cinema. Con due assoluti protagonisti: Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti per una giornata tutta bolognese, in occasione della presentazione della nuova serie Sky Original ’Un amore’ (dal 16). Proprio per questo domani alle 17 i due attori saranno ospiti del negozio Sky di via Indipendenza 27/A per un evento aperto al pubblico. Il loro tour cittadino si conclude al Modernissimo: alle 20, anteprima (sold out) di due puntate della serie girata a Bologna: oltre ad Accorsi e Ramazzotti, saranno presenti il regista Francesco Lagi e il direttore della Cineteca Gian Luca Farinelli.

Ma San Valentino al Modernissimo si apre già alle ore 15 con un classicissimo come ’Vacanze romane’ di William Wyler, con Audrey Hepburn e Gregory Peck. Alle 17.30 incontro con un’artista che s’intende d’amori (ma “sfigati”, come recita il titolo del suo progetto grafico, ormai di culto, dedicato alle sventure d’amore): Chiara Rapaccini presenta il suo libro ’Mio amato Belzebù’ (Giunti Editore), dedicato a Mario Monicelli, del quale si vedrà l’episodio, dal film collettivo ’Boccaccio ’70’, ’Renzo e Luciana’. In una Milano caotica e sovraffollata la coppia del titolo è costretta a sposarsi in gran segreto. L’assurda corsa a ostacoli dei due novelli sposi contro famiglia, lavoro e società è la modalità ironica e surreale con cui Monicelli esprime la propria critica sociale.

Chiude la serata, alle ore 22.30, Happy Together di Wong Kar-way. Po-wing e Yiu-fai sono una coppia gay che si sposta da Hong Kong all’Argentina. Nonostante il fortissimo legame, non potrebbero essere più diversi e sui loro tormenti, sulle loro distanze, Wong Kar-wai costruisce la cronaca di un amore tanto desiderato quanto doloroso.