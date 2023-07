Accorsi: "Il nuovo piano urbanistico? È cosa loro"

"Il Pug di Persiceto? Cosa loro". A parlare è Sara Accorsi (nella foto) capogruppo della lista civica di opposizione ‘Idee in marcia per Persiceto e frazioni’ che entra nel merito del Pug, ovvero il nuovo Piano urbanistico generale che presto sarà adottato dall’amministrazione comunale. "Il Pug – dice Accorsi – governerà il futuro del nostro territorio per i prossimi decenni. Dovrebbe dunque essere un percorso partecipato. E invece il futuro del nostro territorio viene deciso tra pochi nel chiuso del palazzo comunale".

A parere della capogruppo, sindaco e la giunta hanno deciso di dedicare l’estate al percorso del Piano. E come minoranza, la lista civica è stata completamente esclusa dall’elaborazione del Pug. "Avevamo chiesto – continua Accorsi – una commissione dedicata e invece il sindaco e la giunta hanno preferito un’illustrazione senza documentazione condivisa in consiglio comunale. E senza alcuna possibilità di dibattito, negando così un democratico, costruttivo confronto maggioranza -minoranza".

La consigliera civica ricorda poi lo scarso coinvolgimento dei cittadini, al contrario di quanto promesso. "E’ in programma – prosegue Accorsi – una sola assemblea, il 20 luglio nel Chiostro di San Francesco e null’altro. Nessun incontro previsto nelle frazioni. Nessun incontro previsto nemmeno con le consulte. Non possiamo permettere che, complice l’estate, noi cittadini perdiamo la grande opportunità di essere partecipi di un documento che deciderà lo sviluppo del nostro territorio sotto tutti i punti di vista". E aggiunge: "Per cui intanto da qui lanciamo l’appello ai cittadini affinché si informino, quanto più possibile, e chiedano più incontri pubblici al sindaco e alla giunta".

Pier Luigi Trombetta