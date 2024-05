Accorsi racconta il ’suo’ Marconi: "Deciso e sicuro, ma non solo"

Arriva in città un sabato pomeriggio in cui via Indipendenza è strapiena di gente. "Proprio come la Bologna di un tempo di cui mi parlavano i miei, sempre piena di gente a passeggio". É Stefano Accorsi e la sua presenza ieri sotto le Torri annunciava uno di quei privilegi che ha ormai la sua terra natale, ovvero quello di proporre l’anteprima di cinema che poi si vedrà. Accorsi aveva appuntamento alle 20 con il pubblico del Modernissimo per la preview della serie TV Marconi. L’uomo che ha connesso il mondo, con la regia di Lucio Pellegrini, che andrà in onda il 20 e il 21 maggio in prima serata su Rai 1. Nella serata,alla presenza della sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni, la Fondazione Guglielmo Marconi ha conferito ad Accorsi e Nicolas Maupas, che interpreta il giovane Guglielmo, il premio Marconi per la creatività.

Accorsi, quali sono gli aspetti espressivi di Marconi e i dettagli della sua personalità che ha portato a galla?

"Quando noi lo raccontiamo è la seconda parte della sua vita, un po’ la sua seconda vita, con la seconda moglie, la figlia piccola, mentre i figli più grandi facevano parte di una sua vita precedente: credo avesse un po’ il rimpianto di non essersene occupato abbastanza. A quel tempo Marconi era devoto alla sua scienza, alla sua professione. È stato un uomo ipercinetico, si muoveva tanto, era molto deciso. Secondo me, quando riesci a realizzare l’impossibile e la cosa ti rende l’uomo più famoso della terra, questa cosa anima, se non il tuo pensiero, anche il tuo inconscio".

Una mente così determinata come lo plasmava nella socialità?

"Aveva una sicurezza anche nell’andare avanti. Non era una persona che interloquiva per avere opinioni, interloquiva invece per indicare una direzione, perché aveva spesso ragione, se non sempre, almeno nel suo settore. Ecco la sua grande caratteristica: era un uomo dalla linea molto precisa, con le idee chiare e abbiamo fatto in modo che questo trasparisse dalla recitazione, senza che diventasse troppo meccanica. C’è però anche il momento in cui piano piano questo accentramento comincia a metterlo un po’ in crisi, l’autorevolezza non è più una protezione e arriva in un secondo tempo il suo vacillare".

In occasione dei 150 anni dalla nascita, il 25 aprile, in molti hanno riportato a galla i legami fra Marconi e il Fascismo.

"Con il Fascismo ha avuto a che fare, in Italia è tornato perché chiamato e corteggiato da Mussolini, poi già nel 1937 era critico. Per quello che ho appreso, mal tollerava l’ingerenza del potere sulla gestione della scienza. Poi è vero, era tornato su invito, sapeva anche delle violenze che c’erano. Era tornato credendo di poter ammodernare l’Italia e certamente per suo rendiconto – era un uomo d’affari– , ma alla fine è diventato tutto piuttosto ingestibile. Nella serie si affrontano entrambe le cose, c’è anche il momento in cui con Mussolini aveva un ottimo rapporto. Non è che si può fare revisionismo storico e credo che le storie controverse vadano raccontate, sennò non avrei mai fatto 1992, 1993 e 1994: è quella la cosa interessante, forse il compito di chi fa questo mestiere".

Trent’anni dopo il libro ’Jack Frusciante è uscito dal gruppo’ di Enrico Brizzi, che la vide iniziare la carriera sul grande schermo nel 1996, lei è a Bologna, affermato attore. Come ricorda quel tempo?

"Ho un ricordo speciale. Il libro era bellissimo, evocativo, ben scritto, di uno scrittore giovane che raccontava la città in modo davvero epico. Mi piacque partecipare e proprio dopo quel film andai a Roma. All’epoca era impossibile non andarci: è ancora importante, ma ora si fa cinema anche qui grazie alla Film Commission".