Bidella accusata di abusi su un bimbo della materna: assolta

Bologna, 5 dicembre 2024 – Era accusata di aver commesso violenza sessuale su un bambino di cinque anni mentre svolgeva le funzioni di personale Ata: per questo le hanno perquisito casa e sequestrato telefonini e dispositivi, ed è stata anche sospesa dal lavoro.

Ieri, la collaboratrice scolastica è stata assolta con la formula più ampia: perché “il fatto non sussiste”. “Oggi finisce un incubo – le parole della donna, alla notizia della sentenza che la scagiona –, non vedo l’ora di tornare al lavoro che amo e che ho sempre svolto”.

La vicenda ha inizio un paio di anni fa, in una scuola materna del Bolognese. E un giorno, l’anno scorso, lei si è trovata accusata di violenza sessuale su minore. Un fulmine a ciel sereno per lei. Una vicenda delicatissima che ha coinvolto una donna con uno stato di servizio immacolato in diversi istituti, mai una macchia in tanti anni, stando a quanto raccolto su di lei. La donna nel procedimento contro di lei è stata assistita dagli avvocati Giuseppe Trimboli e Gabriele Chiaradonna.

Dopo il presunto episodio, era arrivata la denuncia dei genitori del bambino. Il piccolo, ‘intervistato’ dai genitori con una ripresa video, aveva raccontato che la bidella l’aveva accompagnato in bagno e, probabilmente per aiutarlo a fare la pipì, lo aveva toccato nelle parti intime. Aveva detto che lui le aveva chiesto di fermarsi, che gli faceva male, ma che lei aveva continuato.

Dopo il racconto del bimbo, è partito tutto l’iter: oltre che un’indagine dei carabinieri, è stata avviata anche una consulenza psicologica con il piccolo, anche per verificare come stesse. Comunque, il bimbo avrebbe riferito di un unico episodio.

Ma quello nel bagno, quel giorno, non era un atteggiamento sessualizzato, nel modo più assoluto, secondo i legali della donna. Peraltro lei ha poi continuato a gestire il bimbo per un anno circa, dopo questo presunto fatto, e senza nessun problema, hanno fatto notare gli avvocati.

Dalla denuncia alla perquisizione (nel giugno 2023) a casa della collaboratrice scolastica è trascorso poi all’incirca un anno: i carabinieri sono entrati in casa della bidella e le hanno sequestrato telefonini e altri dispositivi, passandoli al setaccio alla ricerca di eventuali materiali pedopornografici. Non è emerso nulla a supporto dell’ipotesi della violenza sessuale e non è stato trovato nessun file o documento in ambito collegabile all’ambito della pedopornografia. Ieri, in tribunale a Bologna, al termine dell’udienza preliminare con rito abbreviato, con il pubblico ministero Anna Cecilia Maria Sessa, il giudice Andrea Salvatore Romito ha assolto l’imputata perché “il fatto non sussiste”. Le motivazioni in trenta giorni.

Una vicenda delicata che ha provocato un forte stress e comportato una notevole pressione psicologica sulla collaboratrice scolastica, che tra l’altro è stata sospesa per qualche mese dal servizio a scuola. Ora, non vede l’ora di poter ricominciare a lavorare.