Accusata di truffe in mezza Italia "Ma sono vittima di furto d’identità"

A raffica le sono arrivati due decreti di citazione a giudizio (a Bologna e a Varese) e gli avvisi che la invitavano a rendere interrogatorio in quanto principale indagata in almeno altri quattro procedimenti, a Reggio Emilia, Macerata, Lucca e ancora a Bologna. Tutti per truffa in concorso. Secondo le accuse infatti la donna, bolognese di 46 anni, si sarebbe intascata migliaia di euro raggirando privati che avevano messo in vendita su un noto sito internet alcuni prodotti. Con un modus operandi ormai noto nell’ambiente: tramite un complice, un uomo sempre diverso, avrebbe contattato al telefono i venditori fingendo di volere comprare subito gli oggetti da loro proposti e invitandoli a recarsi al più vicino sportello Atm di Poste italiane per procedere a un accredito immediato. Ma una volta allo sportello, anziché procedere all’operazione di accredito a proprio vantaggio, all’ignaro venditore venivano date istruzioni che lo portavano al contrario a fare un versamento dell’importo previsto sul conto postepay intestato alla donna. Con questo sistema, un bolognese che voleva vendere la propria cucina ha visto svanire nel nulla 1.200 euro, stesso destino dei 3.500 di una donna di Varese, che aveva ripetuto più volte l’operazione di addebito pensando che i soldi non le fossero arrivati a causa di un guasto tecnico dell’Atm. Il quadro, per l’accusa, era piuttosto chiaro.

Peccato che l’indagata, assistita dall’avvocato Stefano Bordoni, alla notifica di tutti questi provvedimenti sia caduta dalle nuvole. Riferendo, durante l’interrogatorio a suo carico, non solo di non avere idea di dove siano finiti i soldi che è accusata di avere sottratto, ma di non avere neppure mai avuto un conto postepay né di conoscere le altre persone indagate in concorso con lei. A parte una: l’ex compagno, che effettivamente nel periodo dei raggiri contestati (primavera-estate 2021) abitava ancora con lei.

Si delinea allora all’orizzonte l’ombra di un furto d’identità. Qualcuno, attacca l’indagata, avrebbe utilizzato le sue generalità per aprire un conto a suo nome e deviare così su di lei eventuali indagini per le truffe messe a segno. Così, ora si aprirà un procedimento parallelo, dopo la querela della donna, per questo reato. "La mia assistita è molto scossa – commenta l’avvocato Stefano Bordoni – e anche piuttosto intimorita da questo reiterato furto d’identità, che le sta causando gravi problemi giudiziari. Ora ci auguriamo che gli approfondimenti portino a individuare il reale fruitore di quel conto corrente".

Federica Orlandi