Accusato di aver ucciso la moglie. Udienza preliminare per Amato

E’ stata fissata per l’11 dicembre davanti al Gup Nadia Buttelli l’udienza preliminare a carico di Giampaolo Amato, accusato da Procura e carabinieri dell’omicidio della moglie Isabella Linsalata di 62 anni e della suocera Giulia Tateo di 87 anni. L’uomo, 64enne oftalmologo ed ex medico della Virtus Pallacanestro, difeso dagli avvocati Cesarina Mitaritonna e Gianluigi Lebro, è in carcere dallo scorso aprile. La moglie, secondo Procura e carabinieri, sarebbe stata uccisa con un mix di farmaci tra il 30 e il 31 ottobre 2021, mentre la suocera tra l’8 e il 9 ottobre dello stesso anno con le medesime modalità. Per l’accusa avrebbe commesso gli omicidi, entrambi premeditati, per ottenere l’eredità e per essere libero di portare avanti la relazione con un’altra donna. Amato è accusato anche di peculato poiché avrebbe sottratto farmaci in servizio, e di detenzione illecita delle sostanze utilizzate per commettere i reati.