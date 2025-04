Acer e il caso dell’alloggio Erp: "L’assegnatario rischia di perderlo"

Potrebbe costare cara l’idea di subaffittare come bed and breakfast la casa popolare: l’assegnatario, al termine dell’iter di accertamento, "subirà la sanzione del caso, che potrebbe arrivare fino a un provvedimento di decadenza e quindi alla perdita dell’alloggio pubblico". Lo mette in chiaro il presidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi (nella foto), commentando l’operazione della Guardia di finanza che ha passato al setaccio i 5mila immobili messi sul mercato come b&b e destinati ad affitti brevi. Tra questi c’era anche un alloggio Erp. Bertuzzi ringrazia il comandante della Fiamme gialle Giovanni Parascandolo e i suoi uomini, ricordando anche "l’accordo sottoscritto a livello regionale tra Acer e la Guardia di finanza", rinnovato due mesi fa, per lo scambio di dati "così da prevenire e contrastare le condotte lesive degli interessi economici pubblici per quanto riguarda l’assegnazione di case popolari". Controlli come questi "permettono di smascherare gravi violazioni", chiude il presidente di Acer.

Manuela Zuntini, consigliera di FdI, chiede che "Acer attivi maggiori verifiche sui procedimenti di decadenza per violazione dei regolamenti di utilizzo degli immobili e che quelli già avviati siano portati avanti con celerità. Vanno liberati decine e decine di alloggi che potrebbero essere riassegnati".