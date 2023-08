Acetaie Aperte il 24 settembre

Torna l’edizione 2023 di Acetaie Aperte, l’evento di promozione e divulgazione organizzato ogni anno da Le Terre del Balsamico, che unisce i due Consorzi di tutela per coinvolgere food lovers e non solo, in un viaggio alla scoperta dei segreti dei due pregiati condimenti direttamente nei luoghi di origine. L’appuntamento è per domenica 24 settembre nelle acetaie della provincia di Modena che producono aceto balsamico di Modena Igp e aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, per una giornata contrassegnata da visite guidate e degustazioni. "Stiamo preparando anche per quest’anno un viaggio sensoriale a 360 gradi – spiega Mariangela Grosoli (foto) presidente del Consorzio tutela aceto balsamico di Modena – per coinvolgere appassionati e curiosi a scoprire il ruolo che questi prodotti hanno nella cultura collettiva del nostro territorio". "La manifestazione – conferma Enrico Corsini, presidente del Consorzio tutela aceto balsamico tradizionale di Modena – è da anni la dimostrazione di come lavorare insieme con un fine comune sia la ricetta vincente per affrontare le sfide non solo per il settore ma per il territorio tutto".