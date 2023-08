Achille e Francesca, settant’anni ai fornelli

Pochi giorni fa, nel nuovo ristorante a Grizzana Morandi, hanno festeggiato i loro settant’anni di nozze coi fornelli. Non è una storia ordinaria quella della famiglia Maccanti, originaria di Ostellato, bolognese di adozione, ma che nella traversata dal secolo breve al nuovo millennio ha condotto prima un bar in via del Fossato, a Bologna, poi tre ristoranti intitolati al Sambuco: il primo aperto all’inizio degli anni Cinquanta a Porto Garibaldi. Il secondo alla Cicogna di San Lazzaro di fianco alle officine OM Gandolfi, poi trasferito all’Hermitage di Milano su invito di Attilio Monti dove ha conquistato e tenuto per alcuni anni una stella Michelin. Quindi il congedo dalla famiglia Monti e il trasloco in via Montenapoleone invitati da Alberto Aspesi col marchio ‘Bacaro del Sambuco’.

Il terzo ‘Sambuco’ è arrivato quattro anni fa, quando i titolari Achille e la moglie Francesca, sulla soglia degli ottant’anni, sono approdati ben lontani dalla pazza folla insieme alla figlia Alessandra all’ombra del santuario di Montovolo, dove hanno rilevato un ristorante chiuso da diversi anni che ha così riaperto i battenti a pochi tornanti dal borgo della Scola. Un locale più piccolo, poche decine di coperti, felicemente battezzato con il marchio del ‘Sambuco al sole’. L’ennesima sfida per chi per decenni ha rappresentato l’eccellenza della cucina italiana, con una clientela d’elite internazionale in un’avventura raccontata nel libro uscito per l’occasione del 70esimo a cura di Gianni Rossi: immagini, racconti, ricette e aneddoti riuniti sotto il titolo: Mai senza l’ultima bottiglia! Un centinaio di pagine che insieme ad una storia imprenditoriale ad alto gusto, narrano soprattutto la storia d’amore cementata dai fornelli tra i protagonisti Achille e Francesca, convinti e uniti anche in quello che potrebbe apparire l’azzardo di portare in montagna una cucina che rimane in gran parte di mare, col pesce che arriva ogni giorno dall’Adriatico fra i boschi di Montovolo. "Eh si, in tanti si stupiscono del fatto che al Sambuco non si facciano né crescentine, né tigelle. Anche se in autunno, quando insieme al sole arriva la nebbia, proponiamo anche il gran bollito misto: il nostro omaggio ad una genuina tradizione emiliana ", dicono in sintonia Achille, Francesca e Alessandra.

g.m.