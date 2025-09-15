Achille Polonara torna a Bologna, presto il trapianto. La sua storia in tv alle Iene

Bologna, 15 settembre 2025 –

Achille Polonara torna a Bologna e, entro settembre, si sottoporrà al trapianto di midollo al Sant’Orsola. Ieri sera si è parlato della sua storia nella trasmissione tv Le Iene: l’inviato Nicolò De Devitiis ha raggiunto Polonara a Valencia, dove il cestista ha trascorso gli ultimi mesi per fare una terapia sperimentale dopo che gli è stata diagnosticata, a fine campionato a giugno 2025, una leucemia mieloide.

Per il cestista Achille Polonara una terapia sperimentale in Spagna per curare la leucemia mieloide

L’inviato ha accompagnato l’atleta a sottoporsi agli esami e insieme sono tornati a Bologna, dove appunto Polonara sarà sottoposto al Sant’Orsola al trapianto di midollo. Il cestista entrerà al Policlinico già la prossima settimana e l’intervento sarà effettuato entro settembre.

Sono ormai passati tre mesi dalla notizia shock della malattia che lo ha colpito. Tuttavia l’ex numero 33 della Virtus, che il 22 agosto ha annunciato il suo ritorno alla Dinamo Sassari, non si è mai perso d’animo e ora si appresta ad affrontare la prossima sfida.