Il trapianto per Achille Polonara, la donatrice è una ragazza americana compatibile al 90%

Bologna, 15 settembre 2025 – Achille Polonara è tornato a Bologna dove verrà sottoposto al trapianto di midollo osseo come terapia contro la leucemia mieloide acuta che gli è stata diagnosticata a giugno di quest’anno, durante la finale di scudetto.

Dopo un paio di mesi trascorsi a Valencia, in Spagna dove ha effettuato una terapia sperimentale per rallentare la velocità di progressione della patologia per poi tornare sotto le Torri ed effettuare il trapianto presso il Sant’Orsola.

Polonara affacciato dalla finestra della camera del Sant'Orsola con la Coppa che gli hanno portato i compagni e lo striscione di incoraggiamento dei tifosi greci

L’ex giocatore della Virtus effettuerà oggi alcune visite e domani sarà ricoverato, l’intervento dovrebbe avvenire, intorno al 23 o 24 di settembre. Il donatore, naturalmente, era già stato individuato qualche tempo fa.

In realtà si tratta di una donatrice, come lo stesso Polonara ha raccontato al Corriere di Bologna, una ragazza americana che è risultata compatibile al 90 per cento.

C’era anche un altro donatore, altrettanto compatibile, un giovane tedesco, ma la scelta è caduta sulla ragazza americana in quanto ha risposto immediatamente alla chiamata.

Dopo gli esami odierni, durante il ricovero Polonara dovrà effettuare un ciclo di chemioterapia che andrà avanti circa una settimana. Poi l’intervento.

Polonara non nasconde i timori, del tutto comprensibili, relativi al trapianto, ma quello che gli ha tantissima forza, come dichiara lui stesso, è la sua famiglia: la moglie Erika e i due figli che hanno scelto di accompagnarlo e stare con lui anche durante il soggiorno spagnolo.

Il giocatore non manca di ricordare i tanti messaggi di sostegno e incoraggiamento che sono arrivati a iniziare da Marco Belinelli, che è stato in contatto con Polonara quasi tutti i giorni, i compagni di Nazionale e Pozzecco che lo hanno sempre chiamato prima delle partite, dimostrando così l’enorme affetto.

Ma anche dalla Grecia sono arrivati gli incoraggiamenti sia con un grande striscione che attraverso i canali social per quella che forse è la partita più importante della sua vita.