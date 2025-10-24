Acli, 80 anni di storia e impegno. Zuppi: "La pace è giustizia e perdono"

"La pace non è un tema da figli dei fiori che non sono cresciuti". Parole ironiche ma nette per affrontare un tema quantomai urgente.

A pronunciarle è il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, che dialoga con Marco Guzzi, fondatore del movimento ‘Darsi pace’, in occasione degli ottant’anni di Acli. L’incontro dal titolo ‘Per una pace disarmante e disarmata’, moderato da Chiara Pazzaglia, presidente delle Acli Bologna, vuole intrecciare politica e fede in una riflessione comune sul senso autentico di questa importante parola, pace.

"Ottant’anni fa c’erano macerie e distruzione ovunque – sottolinea Zuppi –: dobbiamo far memoria di quello che è stato, non come semplice archivio, ma come monito per evitare che la storia si ripeta. La perdita della memoria ci rende ciechi: prima ci angosciamo, poi ci addormentiamo e infine ricominciamo a dormire, dimenticando". Il conflitto russo-ucraino ne è un esempio: "Troppo facilmente si dimentica l’ex Jugoslavia e il filo che la lega alle guerre presenti: ciò che non viene risolto, ciò che non trova una vera architettura di pace, resta una minaccia". Marco Guzzi, poeta e scrittore, vede il mondo contemporaneo come "un crinale apocalittico, in cui il potenziale uso della bomba distrugge ogni possibile scopo di giustizia e di riordino. Tuttavia, è proprio in questa fase che siamo chiamati a riprendere con allegria mistica la sfida antropologica di ricostruire l’umano".

Su altre due parole, secondo il cardinale, poggia la pace: giustizia e perdono. "Pace e giustizia camminano insieme. E non può esserci giustizia senza perdono. Papa Leone ci ha affidato il compito di essere case di pace e non-violenza, luoghi in cui i conflitti possano essere riconciliati. Nella Bassa – spiega Zuppi – ci sono famiglie che non si parlano perché ‘il nonno ha ucciso il nonno’. Dopo ottant’anni, l’odio e la vendetta sono ancora ferite aperte:solo lo smaltimento dell’odio e della vendetta può rendere possibile la costruzione della pace".

a. a.