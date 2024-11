Acli, confermata Chiara Pazzaglia

Confermata all’unanimità Chiara Pazzaglia in qualità di presidente delle Acli per il prossimo mandato quadriennale. è la decisione del Consiglio provinciale delle Acli di Bologna. Pazzaglia ha anche riconfermato la propria presidenza, composta dal vice Filippo Diaco, presidente del Patronato, da Francesco Manfredi, da Elisabetta Lippi e Irene Calamosca.

"In questi quattro anni di mandato, avendo trovato una situazione patrimoniale solida, grazie al lavoro precedente di Filippo Diaco, che ringrazio, abbiamo potuto assumere nuovi dipendenti in associazione e nei servizi – afferma la presidente – creando posti di lavoro, soprattutto per giovani madri e padri di famiglia. Oggi abbiamo quasi 10.000 soci di sistema, in crescita del 4,5 per cento l’anno, varie associazioni specifiche, da UsAcli ad Acli Arte e Spettacolo, da Acli Terra alla Fap, i giovani, le donne, oltre 120 volontari attivi, quasi raddoppiati in questi quattro anni, tre nuovi circoli, un bilancio da un milione e mezzo di euro con ben 32 progetti attivi sul territorio".

Per il futuro, la presidente, sottolinea la ferma attenzione al problema degli alloggi, alle famiglie ma anche alle donne sole, alla dignità del lavoro e all’educazione, senza dimenticare la vicinanza alle periferie.