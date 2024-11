Acli e associazioni cattoliche: "Welfare e famiglia, si faccia di più"

La ‘diaspora cattolica’ si ritrova in casa Acli. In vista delle regionali, l’associazione dei lavoratori cristiani ha ospitato un incontro con i candidati cattolici che corrono nelle liste delle forze politiche in competizione, dalla Lega al Pd. Sussidiarietà tra pubblico e privato in scuola e sanità e famiglia sono le priorità che mettono tutti d’accordo.

Al confronto con le associazioni della galassia cattolica (Acli, Azione cattolica, Centro G.P.Dore, Compagnia delle opere, Confcooperative, Mcl, Mlac e Ucid) Valentina Castaldini di Forza Italia, Nicolas Vacchi di Fratelli d’Italia, Michele Testoni di Demos Democrazia, Stefano Mazzetti di Italia viva, Andrea Babbi candidato nella lista di Michele de Pascale, Cristina Baldazzi dalla lista civica di Elena Ugolini, Lorenzo Garagnani della Lega e Virginia Gieri del Pd. No alla gestazione per altri, sì al diritto alla vita, dal concepimento alla fine, sono alcuni dei temi cari al mondo cattolico proposti dalla presidente di Acli, Chiara Pazzaglia. Tra le priorità indicate dalle associazioni, l’istituzione di un’Agenzia per la famiglia sul modello del Trentino. Castaldini propone una riforma dei caregivers da approvare in Assemblea legislativa, organismo, dice, privato dal suo ruolo dal ruolo della giunta. "Proteggere la vita dal concepimento alla fine", è l’impegno di Vacchi, per il quale la famiglia è una sola ed è formata da un uomo e una donna. Sulla stessa linea d’onda Garagnani, che intende supportare la natalità. Ridurre il consumo di suolo e rigenerare il più possibile è un modo, secondo Testoni, per salvaguardare l’ambiente. Di lavoro parla Mazzetti, secondo il quale c’è ancora molto da fare in termini di qualità e sicurezza. A Gieri, già assessora alla casa nel secondo mandato Merola, si chiede come affrontare l’emergenza abitativa. Infine, l’appello al voto di Acli: "Andate a votare e non fate decidere agli altri", scandisce Pazzaglia.